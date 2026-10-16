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Экономика

Россияне стали чаще оформлять страховые полисы для близких

Экономика 16.10.2026 11:26
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16.10.2026 11:26


По данным ВТБ и финансового маркетплейса Сравни, в 2026 году выросло число страховых полисов, оформленных на членов семьи. Чаще всего россияне страхуют родных от несчастных случаев, укуса клеща и критических заболеваний, а также покупают для них страхование выезжающих за рубеж.

Страхование от несчастных случаев

В ВТБ и Сравни наибольшую долю «семейных» оформлений занимает страхование от несчастных случаев: около 60% таких полисов были приобретены не для себя, а для другого человека. Средний чек, по данным Сравни, практически не изменился и составил 700 рублей. Наибольшая доля оформлений полисов для близких – в Иркутске (69%), Москве (56%), Краснодарском крае (59%), Санкт-Петербурге (56%).

Страхование от укуса клеща

По аналитике Сравни, доля полисов, оформленных близким людям, увеличилась на 6% год к году и составила 58%, а средний чек составил 1 тыс. рублей. Рост особенно заметен в регионах Сибири и Восточной России, где чаще всего оформляли такие полисы: Иркутск (63%), Новосибирск (57%), Красноярск (55%). В банке доля таких полисов составила 42%, а средний чек составил 331 рубль.

Страхование от критических заболеваний

Доля полисов, оформленных на близких через финансовый маркетплейс Сравни, составила 21%, в банке – 10%. Средняя стоимость – 10,3 тыс. рублей. Чаще всего такие страховые полисы покупают для взрослых членов семьи, а лидеры по числу оформлений – Москва, Казань, Калининград, Новосибирск и Оренбург.

Страхование выезжающих за рубеж

За январь-август 2026 года доля полисов, оформленных на близких, составила 33% против 30% годом ранее. Средний чек полиса снизился на 17%, до 2,9 тыс. рублей. 

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