В Волгоградской области сдали 660 тысяч квадратов жилья

В январе-сентябре 2026 года на территории Волгоградской области введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 660,1 тыс. кв. метров. Такие данные сообщили в Волгоградстате. При этом большая часть из этого объема пришлась на индивидуальное жилищное строительство. Так, население региона самостоятельно построили частные дома площадью 422,8 тыс. кв. метров. А строительные компании возвели МКД общей площадью 237,3 тыс. кв. метров.