«Потолка не будет?»: дизель в Волгоградской области за неделю подорожал на полтора рубля

Экономика 28.09.2023 08:47
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28.09.2023 08:47
Очередной рост цен на автомобильное топливо зафиксировал Росстат на уходящей неделе. Несмотря на некоторые заявления, что предпринятые правительством меры приведут к снижению стоимости бензина и дизтоплива, пока этого не происходит.АИ-92, в частности, подорожал за неделю на 33 копейки – до 51,62 рубля за литр. АИ-95 прибавил в цене 24 копейки – до 57,48 рубля за литр. АИ-98 стоит теперь 67,03 рубля за литр, что больше на 72 копейки. Но заметнее всего подорожало дизтопливо – до 62,71 копейки вместо прежних 61,18 рубля за литр. Рост стоимости дизеля составил за неделю рекордные 1 рубль 53 копейки.
Ранее кабмин ввел временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива из России для урегулирования ситуации на топливном рынке. При этом фермеры сообщали, что на некоторых АЗС региона АИ-92 отпускают только в баки автомобилей.
Накануне, 27 сентября, президент Владимир Путин удивился росту цен на автомобильное топливо.
- Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен, — высказался глава государства во время совещания с членами кабинета министров.
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