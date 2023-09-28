«Потолка не будет?»: дизель в Волгоградской области за неделю подорожал на полтора рубля





Очередной рост цен на автомобильное топливо зафиксировал Росстат на уходящей неделе. Несмотря на некоторые заявления, что предпринятые правительством меры приведут к снижению стоимости бензина и дизтоплива, пока этого не происходит. Очередной рост цен на автомобильное топливо зафиксировал Росстат на уходящей неделе. Несмотря на некоторые заявления, что предпринятые правительством меры приведут к снижению стоимости бензина и дизтоплива, пока этого не происходит.





Накануне, 27 сентября, президент Владимир Путин удивился росту цен на автомобильное топливо.





- Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен, — высказался глава государства во время совещания с членами кабинета министров.



АИ-92, в частности, подорожал за неделю на 33 копейки – до 51,62 рубля за литр. АИ-95 прибавил в цене 24 копейки – до 57,48 рубля за литр. АИ-98 стоит теперь 67,03 рубля за литр, что больше на 72 копейки. Но заметнее всего подорожало дизтопливо – до 62,71 копейки вместо прежних 61,18 рубля за литр. Рост стоимости дизеля составил за неделю рекордные 1 рубль 53 копейки.