



Волгоградцы могут приобрести квартиры, земельные участки, автомобили и другую технику по привлекательным ценам не только из рук в руки. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», для этого можно воспользоваться и специальным сервисом ФНС, который собирает все предложения от банкротов в одном месте. Заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области Альфия Дербенцева объяснила читателям информагентства, как работает новый сервис Федеральной налоговой службы «Витрина имущества банкротов» и почему он может быть полезен каждому, кто ищет недвижимость, автомобиль или оборудование по конкурентной цене.

Единая площадка вместо десятков сайтов

К процедуре банкротства человек или организация прибегают в тех случаях, когда не могут выплатить свои долги. Имущество таких физических и юридических лиц продается, а денежные средства, полученные от продажи, идут на погашение требований кредиторов. Для реализации имущества банкротов и создан сервис Федеральной налоговой службы России «Витрина имущества банкротов». Приобрести транспорт, земельные участки, объекты жилой и коммерческой недвижимости с помощью этого сервиса можно как для себя, так и для бизнеса.

Замруководителя волгоградского Управления ФНС России обращает внимание: раньше покупателям приходилось самостоятельно отслеживать лоты на множестве электронных площадок. Теперь эта задача решается в одном пространстве – и с гарантией достоверности данных:

– Все предложения о продаже имущества должников-банкротов размещаются на различных электронных торговых площадках. Ранее, потенциальным покупателям для поиска подходящего варианта требовалось владеть информацией о месте размещения лотов, т.е. проводить мониторинг торговых площадок, а именно, самостоятельно открывать множество источников и отслеживать появление новых объектов. Сегодня эта проблема решена – создан сервис «Витрина имущества банкротов», который собирает предложения с разных торговых площадок в едином пространстве, что позволяет оперативно находить объекты по конкурентной цене.

Специализированная онлайн-витрина создана Федеральной налоговой службой России совместно с компанией «Коммерсантъ Картотека» и призвана сделать процесс продажи активов должников максимально прозрачным, понятным и доступным для широкого круга покупателей.

– Отдельно нужно отметить, что достоверность данных, размещенных на маркетплейсе «Витрина имущества банкротов» подтверждается сайтами: Росреестром, ГИБДД, Федресурсом, поэтому покупая имущество через данный сервис, покупатель может быть спокоен, что сделка абсолютно безопасна, так как вся информация о ней проверена, – говорит Альфия Дербенцева.

Как пользоваться сервисом

По словам собеседницы ИА «Высота 102», доступ к витрине открыт для всех желающих – без регистрации и оплаты. А найти нужный объект помогают фильтры и интерактивная карта.

– Все очень просто: для того, чтобы выбрать необходимое имущество нужно зайти на сайт www.kartoteka.ru, перейти в раздел «Маркетплейс» – «Витрина имущества банкротов», где доступно большое количество предложений по реализации объектов имущества. Использование ресурса бесплатное и не требует предварительной регистрации. Для того, чтобы покупателю найти нужный лот, существует многоуровневая система фильтрации данных, включающая как горизонтальный фильтр по категории, так и вертикальный – по критериям и характеристика, – объясняет специалист.

Горизонтальный фильтр позволяет отбирать лоты в зависимости от их принадлежности к определенной категории, что значительно ускоряет процесс идентификации интересующих объектов, например: недвижимость (жилая, нежилая, земельные участки); транспорт (легковые и грузовые автомобили, спецтехника, водный транспорт, установить фильтр – год выпуска, модель, пробег, тип кузова и так далее); оборудование (промышленное, медицинское, офисное и прочее); финансовые активы (дебиторская задолженность). Вертикальный фильтр дает возможность детализированной настройки поиска по широкому спектру критериев и характеристик, таких как регион имущества, регион торгов, тип торгов, дата проведения торгов, статус лотов и другие параметры.

– Более того, очень удобным является функционал «Показать на карте», то есть на интерактивной карте можно увидеть местоположение объектов реализации, поэтому любой человек, может просматривать и приобретать имущество по всей стране, – рассказала Альфия Дербенцева.

Как купить понравившийся объект

Приобрести лот можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно – через электронную площадку, где проходят торги.

– Если покупателя заинтересовал тот или иной лот, то для его приобретения представляется следующая возможность: инициировать взаимодействие с арбитражным управляющим; связаться с сотрудником Федеральной налоговой службы; воспользоваться услугами агентов по торгам, которые организуют сделку «под ключ». Также хочу отметить, что приобрести товар можно самостоятельно. В момент объявления торгов, в карточке лота появляется ссылка на платформу, места проведения торгов. Для покупки выбранного лота необходимо перейти на электронную торговую площадку, где осуществляются торги по лоту реализуемого имущества должника, и поучаствовать в них самостоятельно, – поясняет замруководителя УФНС России по Волгоградской области.

В завершение Альфия Дербенцева перечислила ключевые плюсы сервиса для покупателей:

– Основные преимущества в том, что объекты всех банкротов размещены на одной площадке, а поиск имущества бесплатный и без регистрации. Удобная система фильтров облегчает процесс поиска нужного объекта для покупки, вся информация абсолютно достоверна, кроме того, есть возможность выбора имущества до начала продаж на этапе инвентаризации, прямой выход на торговые площадки для самостоятельного приобретения лота или агента.