ВТБ: рынок сбережений россиян вырос с начала года на 2%





По оценкам аналитиков ВТБ, за 9 месяцев 2026 года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 2% (+1,6 трлн рублей) и превысил 67,4 трлн. Порядка 94% роста рынка обеспечили накопительные счета.

Объем накопительных счетов, по данным банка, за январь – сентябрь вырос на 17% (+1,5 трлн рублей) и приблизился к отметке 10,8 трлн рублей. Для сравнения, годом ранее они показали прирост на 13%.

– Снижение ключевой ставки в этом году, пусть и небольшими темпами, влияет на рынок сбережений. Если в прошлом году его рост за 9 месяцев составил 7%, то в этом – только 2%. Тем не менее, сохраняется спрос как на классические депозиты, так и накопительные счета, которые растут в этом году значительно больше. Они дают гибкость в управлении средствами и доходность, сопоставимую с промо-ставками по депозитам. В то же время видим растущий интерес к длинным срокам вкладов — к концу сентября доля клиентов, размещающих сбережения на год и более, превысила 10%, – отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.