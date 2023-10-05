Правда, произошло это после рекордного подорожания автомобильного топлива, которое продолжалось в течение всего 2023 года и особо усилилось в последние месяцы. По данным Росстата, сообщает V102.RU, средняя стоимость бензина в Волгоградской области за последнюю неделю снизилась на 34 копейки – с 55,75 рубля до 55,41 рубля за литр.
При этом АИ-92 подешевел на 29 копеек – до 51,32 рубля, на столько же АИ-95 – до 57,17 рубля. Заметнее всего убавили в цене АИ-98 – на 72 копейки (66,31 рубля), а дизтопливо теперь в среднем стоит 62,47 рубля, что на 24 копейки меньше, чем на предыдущей неделе.
Напомним, не иначе как запредельными называли цены на бензин в последнее время, которые росли не только в Волгоградской области, но и во всей стране. Ситуацию усугублял дефицит автомобильного топлива, который то и дело фиксировался на АЗС.
Правительство РФ, как сообщало V102.RU,
вынуждено было пойти на кардинальные меры и ввести временный запрет на экспорт бензина. Вероятно, снижение стоимости бензина стало последствием этого решения.