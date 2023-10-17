ГД предложит правительству компенсировать аграриям затраты на ГСМ





Заместитель Председателя Государственно думы РФ Алексей Гордеев 17 октября провел совещание, главной темой которого стала необходимость стабилизации цен на горюче-смазочные материалы для потребителей АПК. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу парламента, по мнению Гордеева, в первую очередь речь шла о мелком опте для фермеров.

Для начала Алексей Гордеев отметил, что в целом по стране цены на ГСМ для аграриев стабилизировались. «Дефицита бензина и дизтоплива нет, а сезонные полевые работы продолжаются в штатном режиме», – уверены в Государственной думе.

Однако, признают депутаты, проблемы все же имеют место быть.

– Большинство крупных сельхозорганизаций закупают топливо на нефтебазах, а малые формы сельхозпроизводителей, как правило, приобретают ГСМ у посредников, – подметил Гордеев. – Здесь необходимо жесткое регулирование со стороны ФАС, чтобы исключить накрутку цен на ГСМ в мелком опте. Посредники не должны доминировать на рынке и пользоваться сложившейся ситуацией.

По словам Гордеева, аграрии были вынуждены работать с дорогим топливом. В связи с этим будет правильно предложить Правительству компенсировать аграриям дополнительные затраты на горюче-смазочные материалы. Сумма компенсации составляет порядка 15 млрд рублей.