Расследования

Признал вину и извинился. Поджигателю Корана Журавелю продлили срок содержания в СИЗО

Расследования 13.10.2023 15:14
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13.10.2023 15:14


Висаитовский районный суд Грозного продлил на полгода срок содержания в СИЗО Никиты Журавеля, который в мае этого года был задержан в Волгограде за поджог Корана на фоне мечети.

Напомним, что сегодня, 13 октября, суд в Грозном приступил к рассмотрению уголовного дела волгоградца, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). 

Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня», по ходатайству обвинения мера пресечения Никите Журавелю продлена на 6 месяцев. Предыдущий срок его содержания под стражей заканчивался 20 октября.

Никита Журавель свою вину признал частично. 

- Я себя признаю виновным в совершении преступления, касаемого части 2 статьи 148 - именно в самом сожжении священной книги – Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, т.к. я не знал целей данного видео, не имел об этом представление,- сказал подсудимый.

Также он извинился перед мусульманами за свой поступок.

- Прежде всего мне хотелось бы принести свои извинения всем присутствующим мусульманам в этом зале и всему мусульманскому сообществу мира за свой поступок. Он ужасен, и я его совершил прежде всего от незнания всей важности этой Книги для мусульман. Мне за свой поступок очень стыдно, - сказал подсудимый.

Следующее заседание суда назначено на 24 октября на 10.30.

Напомним, что после задержания Никита Журавель был этапирован в Грозный. В августе стало известно, что волгоградца избил в СИЗО сын главы Чечни Адам. Через некоторое время кадры с избиением опубликовал сам Рамзан Кадыров, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Чечни после этого заявили о невозможности привлечь к уголовной ответственности Адама в связи с тем, что он не достиг 16-летнего возраста. А недавно стало известно о том, что подростку присвоили звание Героя Чечни. 

Ранее Никита Журавель высказывался о своем желании принять ислам. Об этом он сообщил на встрече с главой Чечни, но Рамзан Кадыров усомнился в его искренности, назвав его провокатором и диверсантом.

Скриншот с видео Kadyrov_95 / t.me

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