В Волгоградской области двоих иностранных граждан подозревают в изнасиловании 38-летней жительницы города Волжского. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники в органах, преступление было совершено 24 сентября в Среднеахтубинском районе. По не подтвержденной официально информации, над волжанкой надругались двое жителей Республики Узбекистан.

Журналисты V102.RU восстановили примерную хронологию событий, предшествовавших изнасилованию. Знакомство женщины и ее обидчиков, как стало известно корреспондентам редакции, состоялось вечером в караоке-баре «Кураж». Весьма популярное заведение расположено в Волжском рядом с ТЦ «Идея» по улице Химиков, 20А. В Сети можно найти достаточно свежие отзывы о кафе, а также видеокадры с раскрепощенными посетителями, танцующими на барной стойке.

Далее в ходе бурного вечера в баре женщина познакомилась с двумя мужчинами нерусской национальности. По одной из версий, сексуальное надругательство произошло непосредственно в заведении, после чего потерпевшая покинула его в компании новых знакомых. Однако в самом баре вероятность совершения преступления на своей территории отрицают, подтверждая лишь то, что потерпевшая женщина (новость о преступлении уже разлетелась по Волжскому, – Прим.ред.) действительно отдыхала у них вечером 24 сентября.

– Про изнасилование слышали, но к нашему кафе это не имеет никакого отношения. Женщина отдыхала в тот вечер у нас, потом вызвала такси, ее забрали какие-то мужчины, они все вместе уехали. Изнасиловали ее в совсем другом месте. У нас тут камер полно, охрана работает. По номерам мужчин из такси быстро вычислили и «закрыли», – проявили осведомленность в «Кураже», общаясь с корреспондентами редакции.

По другой версии, жительница Волжского после посещения бара на ул. Химиков решила продолжить вечер в компании малознакомых мужчин и действительно уехала с ними на такси. При этом изнасилование граждане Узбекистана совершили даже не на территории Волжского. По некоторым данным, потерпевшая и ее обидчики оказались в поселке Киляковка.

– Уже в Киляковке, очутившись наедине с волжанкой, мужчины решили воспользоваться ее, скажем так, расслабленным состоянием и совершили сексуальные действия насильственного характера, – сообщил собственный источник «Высоты 102». – Очевидно, что женщина не захотела забывать обиды и заявила о преступлении в следственные органы.

В пресс-службе СУ СКР по Волгоградский области в ответ на обращение за комментарием по данному происшествию ИА «Высота 102» предложили направить официальный запрос. Как только информагентство получит ответ, он будет опубликован.

Фото и коллаж: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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