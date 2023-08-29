Расследования

Надругавшийся над племянницей экс-боец ЧВК «Вагнер» задержан и отправлен в СИЗО в Волгоградской области

Расследования 29.08.2023 18:02
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29.08.2023 18:02


В Волгоградской области сегодня, 29 августа, стало известно одновременно о задержании и заключении под стражу ранее объявленного в федеральный розыск экс-бойца ЧВК «Вагнер». Как ранее сообщало ИА «Высота 102» 35-летний Алексей Хлебников подозревается в изнасиловании собственной 13-летней племянницы. Совершив преступление, мужчина ударился в бега. 

О заключении под стражу информагентству сообщили в Новоаннинском районном суде Волгоградской области. Меру пресечения Хлебникову избрали накануне, 28 августа. 

– 35-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б»  ч. 4 ст. 131 УК РФ – изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, – сообщают в пресс-службе суда. – По версии следствия, подозреваемый Х., находясь вместе с 13-летней потерпевшей, являющейся его племянницей, в лесу недалеко от хутора Рожновский Новоаннинского района, заведомо зная о ее возрасте, угрожая ей ножом, изнасиловал потерпевшую.  

Уточняется, что в ходе судебного заседания, на котором следователи ходатайствовали о заключении Хлебникова в СИЗО, сам высказывал несогласие с мерой пресечения. Тем не менее, судом он отправлен под стражу до 28 октября 2023 года. 

– В настоящее время по делу проводится сбор и закрепление доказательств. Санкцией ч.4 ст. 131 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, – уточняют в Новоаннинском районном суде.  

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами в установленные законом сроки. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, в ряды ЧВК «Вагнер» Хлебников вступил, будучи осужденным к 11 годам колонии за убийство, совершенное в Волгоградской области. Контракт с частной военной компанией истек у него в мае текущего года. Из зоны СВО Хлебников вернулся в Новоаннинский район, где вскоре и совершил изнасилование племянницы. 

В федеральный розыск подозреваемый в изнасиловании ребенка был объявлен 7 августа. При этом ни в одно из силовых ведомств в связи преступление комментировать журналистам не стали. Не сообщалось и о задержании Хлебникова, лишь сегодня Нованнинский райсуд сообщил об избрании ему меры пресечения. 

По неподтвержденным данным, Алексей Хлебников за пределы региона не выезжал и, более того, был задержан в хуторе Рожновский, где по информации местных жителей, прятался в доме у родной тетки. 

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