Волгоградский областной суд сегодня, 19 сентября, вынес приговор в отношении местного жителя Александра Журавко, задушившего и ограбившего беременную пассажирку Ирину Богатыреву (Кулакову). Как ранее сообщало V102.RU, гособвинение запросило для подсудимого 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев.

— Приговором суда Журавко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тетя убитой Ирины Богатыревой считает, что прокурор запросил маленький срок.

— Я считаю, что ему хотя бы лет 20 должны жать, потому что двойное убийство, она была беременная, на четвертом месяце. Он как бы знал, по-моему, говорят все, что знал, видно уже было живот. Ладно, там они поссорились, но убивать за такое? Я вообще не понимаю. А душить, все это снимать с нее, даже кроссовки снял с нее для своей дочери, вообще непонятно, — говорит Марина Галкина.





В последнем слове сильно похудевший за время следствия Журавко попросил прошения у родственников убитой Ирины Богатыревой, а также попросил суд переквалифицировать его действия и назначить ему справедливое наказание. Адвокат фигуранта дела в свою очередь попросил не снимать его крупным планом.





Напомним, что убийство 35-летней беременной волгоградки, по версии следствия, было совершено 15 октября прошлого года. Таксист посадил в свою машину будущую жертву во дворе жилого дома № 61 по улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. В дороге между ними возник конфликт и Журавко на саратовской трассе избил, а затем задушил волгоградку капюшоном от ее куртки. Затем Журавко, согласно материалам дела, снял с Богатыревой золотые украшения на общую сумму, превышающую 110 000 рублей.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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