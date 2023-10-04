Расследования

СК запросил дело о гибели школьника под колесами автобуса в Волгоградской области

Расследования 04.10.2023 13:02
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04.10.2023 13:02


Следственное управление СКР по Волгоградской области намерено расследовать уголовное дело о гибели 10-летнего мальчика под колесами школьного автобуса в рабочем поселке Быково, передает V102.RU.

- В настоящее время по поручению руководства СУ СК России по Волгоградской области сотрудниками ведомства подготовлено ходатайство прокурору об изъятии указанного материала проверки из производства территориального отдела МВД и передачи его в органы СКР для дальнейшей проверки, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что о происшествии в рабочем поселке Быково возле школы № 3 на улице Щербакова ранее журналистам «Высоты 102» рассказали местные жители. С их  слов, ребенок ударился об автобус, потерял равновесие и упал под колеса, а водитель, в свою очередь, попросту не заметил мальчика и переехал его.

В региональном главке МВД предварительно сообщали, что несовершеннолетний выбежал из парка на дорогу. За рулем автобуса находился 57-летний водитель.

Школьника госпитализировали в Быковскую ЦРБ, где несмотря на усилия врачей он скончался.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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