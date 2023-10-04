Попавший под автобус 10-летний школьник скончался в Волгоградской области

В Волгоградской области умер 10-летний мальчик, которого накануне доставили в Быковскую ЦРБ. Как ранее сообщало V102.RU, школьника переехал автобус.

— Ребенок доставлен в ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. В Быковский район из Волгограда для участия в оказании помощи ребенку незамедлительно прибыл детский специалист по экстренной хирургии. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался в условиях реанимации, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

По информации руководства образовательной организации, стаж работы водителя на автобусе 20 лет, из которых на школьном автобусе — 13 лет. Характеризуется как добросовестный, ответственный сотрудник. Работал без нарушений правил дорожного движения. Систематически проходил обучение по курсам переподготовки водителей, проходил медосвидетельствование.

Напомним, что о происшествии в рабочем поселке Быково возле школы № 3 на улице Щербакова сообщили журналистам «Высоты 102» местные жители. С их слов, ребенок ударился об автобус, потерял равновесие и упал под колеса, а водитель, в свою очередь, попросту не заметил мальчика и переехал его.

В региональном главке МВД предварительно сообщали, что несовершеннолетний выбежал из парка на дорогу. За рулем автобуса находился 57-летний водитель.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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