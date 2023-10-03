Врачи делают все возможное для спасения 10-летнего школьника, которого сегодня, 3 октября, переехал автобус в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, что не позволяет эвакуировать его в областной центр.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что пострадавший школьник госпитализирован в центральную районную больницу.

— Ребенок доставлен в тяжелом состоянии в ЦРБ, медицинская помощь оказывается на месте в связи с нетранспортабельным состоянием, — пояснили в облздраве.

Напомним, что о происшествии в рабочем поселке Быково возле школы № 3 на улице Щербакова сообщили журналистам «Высоты 102» местные жители. По их словам, школьник ударился об автобус, потерял равновесие и упал под колеса, а водитель, в свою очередь, попросту не заметил ребенка и проехал по нему.

В областном главке МВД предварительно сообщали, что малолетний ребенок выбежал с парковой зоны на дорогу. За рулем автобуса находился 57-летний водитель.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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