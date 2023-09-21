Экология

ФАС России признала законной смену мусорного регоператора в Волгоградской области

Экология 21.09.2023 20:01
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21.09.2023 20:01


Сегодня, 21 сентября, ФАС России признала законным действия комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области при заключении контракта с новым региональным оператором по обращению с ТКО, сообщает V102.RU.

Такой вердикт ведомство вынесло по итогам внеплановой проверки, которая проводилась по жалобе лишенного статуса регоператора ООО «Ситиматик - Волгоград».

Напомним, «Ситиматик-Волгоград» был изгнан из региона из-за некудышного исполнения обязательств регионального оператора по вывозу ТКО. Этого статуса компанию лишили с 14 июля текущего года.  

С 1 августа в Волгоградской области стала работать уже новая компания – ООО «ЭкоЦентр», с которой было заключено соответствующее соглашение без определения конкурсного отбора. Этой компании присвоен статус временного регоператора до проведения нового конкурса.

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