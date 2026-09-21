



Прокуратура Волгограда помогла 92-летней Элеоноре Степенко добиться присвоения статуса «Житель осаждённого Сталинграда». Из-за отсутствия документов пенсионерка не могла сделать это самостоятельно.

Женщина не могла добиться присвоения статуса «Житель осаждённого Сталинграда» из-за отсутствия подтверждающих документов. В рамках проверки прокуратура провела работу по сбору доказательственной базы: искала архивные документы, свидетельские показания и другие подтверждения.





Поскольку в силу возраста и состояния здоровья Элеонора Николаевна не могла самостоятельно защитить свои права, прокуратура обратилась в суд в её интересах. Прокурор Волгограда просил установить юридический факт пребывания пенсионерки на территории Сталинграда в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.

Центральный районный суд Волгограда удовлетворил заявление. Судебное решение исполнено.

Прокурор Волгоградской области Денис Алексеевич Костенко в торжественной обстановке вручил Элеоноре Николаевне знак «Житель осаждённого Сталинграда» и удостоверение к нему. Также прокуратура организовала надзорное сопровождение назначения пенсионерке положенных выплат и льгот.