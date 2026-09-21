Театр кукол в Волгограде опроверг запрет на фото у парадного входа





В Волгограде здание бывшего кинотеатра «Победа» на ул. Краснознаменской, куда после масштабной реставрации переехал областной театр кукол, стало одной из любимейших фотозон для горожан и гостей города. На фоне белоснежных колонн у парадного входа здесь любят делать снимки и молодожены, и праздно гуляющие горожане. Нередко фасад театра кукол становится локацией и для постановочных фото- и видеосъемок, которые, по мнению руководства театра, должны предварительно согласовываться с администрацией учреждения.

О необходимости согласования и внесения платы за проведение съемок на фасаде театра волгоградцев предупреждает объявление. При этом, ознакомившись с текстом информационной таблички, можно подумать, что плата взимается за любые съемки на прилегающей к театру территории. Однако, как пояснили ИА «Высота 102» в учреждении, речь идет лишь о съемках в коммерческих целях.

–Для волгоградцев и гостей нашего города никогда никаких запретов запечатлеть себя и своих близких на фоне здания, входной группы и других знаковых локаций не было и не планируется, – заверили в театре. – Любая любительская съемка здесь – бесплатна. Опубликованный документ регламентирует возможность аренды для проведения коммерческих фотоссесий с использованием профессионального оборудования как внутренних локаций театра, так и внешних – уличной сцены, навесных конструкций, колоннады, малых архитектурных форм. При этом документ не распространяет юридическую силу для проведения фотосъемок на фоне театра.

Одновременно в театре подчеркивают особую значимость здания с белоснежными колоннами, реставрация которого, напомним, далась нелегко. Работники учреждения призывают горожан и гостей Волгограда бережно относиться к объекту культурного наследия.