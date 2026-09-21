Путин наградил четырех волгоградцев за труды в сфере АПК

Президент России Владимир Путин отметил госнаградами за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу четырех жителей Волгоградской области. Соответствующий указ опубликован сегодня, 21 сентября.
Сразу трое аграриев удостоены медали «За труды по сельскому хозяйству». Эта награда присуждена директору ООО «Агро-ЮГ» Ивану Овчарову, главному инженеру ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Донское» Геннадию Шалимову и Александру Ковалеву, инженеру-механику крестьянского хозяйства Колесниченко Александра Борисовича.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» присвоено начальнику лаборатории ООО «Заготзерно» Наталье Дьяченко.
Фото из архива V102.RU