Путин наградил четырех волгоградцев за труды в сфере АПК

Федеральные новости

Волгоградцы смогут легально пользоваться криптовалютой к концу 2026 года

Российская криптоиндустрия выйдет в легальное поле до конца 2026 года. Весь пакет из 27 подзаконных актов к закону о криптовалютах планируют принять до конца октября. Об этом заявил первый...