Общество

Облкомприроды: запущен процесс по лишению «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора

Общество 12.07.2023 19:35
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12.07.2023 19:35


ООО «Ситиматик-Волгоград» лишат статуса регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области. Решение принято, передает V102.RU.
- На основании федерального и регионального законодательства, а также с учетом актов прокурорского реагирования, рекомендаций Экологического совета при Волгоградской областной Думе комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области запустил процедуру лишения с 14 июля ООО «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта, - сообщили сегодня, 12 июля, в облкомприроды.
Основания для такого решения:
- допущение в течение календарного года «Ситиматик-Волгоград» по его вине многократных нарушений Правил обращения с отходами; 
- наличие объема задолженности «Ситиматик-Волгоград» по оплате услуг операторов по обращению с ТКО, превышающего двенадцатую часть необходимой валовой выручки общества, определенной комитетом тарифного регулирования Волгоградской области на 2023 год;
- нарушение «Ситиматик-Волгоград» условий соглашения в отношении представления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению.
Отмечается, что ООО «Ситиматик-Волгоград» до заключения соглашения с новым региональным оператором обязано исполнять эти обязанности иначе компании грозит уголовная ответственность.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров на Экосовете при Волгоградской областной думе сегодня, 12 июля, раскритиковал работу действующего регионального оператора по обращению с ТКО. По его словам, ситуацию с вывозом мусора  в регионе он может охарактеризовать одним словом – бардак.


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