



ООО «Ситиматик-Волгоград» лишат статуса регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области. Решение принято, передает V102.RU.

- На основании федерального и регионального законодательства, а также с учетом актов прокурорского реагирования, рекомендаций Экологического совета при Волгоградской областной Думе комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области запустил процедуру лишения с 14 июля ООО «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта, - сообщили сегодня, 12 июля, в облкомприроды.

Основания для такого решения:

- допущение в течение календарного года «Ситиматик-Волгоград» по его вине многократных нарушений Правил обращения с отходами;

- наличие объема задолженности «Ситиматик-Волгоград» по оплате услуг операторов по обращению с ТКО, превышающего двенадцатую часть необходимой валовой выручки общества, определенной комитетом тарифного регулирования Волгоградской области на 2023 год;

- нарушение «Ситиматик-Волгоград» условий соглашения в отношении представления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению.

Отмечается, что ООО «Ситиматик-Волгоград» до заключения соглашения с новым региональным оператором обязано исполнять эти обязанности иначе компании грозит уголовная ответственность.

Напомним , губернатор Андрей Бочаров на Экосовете при Волгоградской областной думе сегодня, 12 июля, раскритиковал работу действующего регионального оператора по обращению с ТКО. По его словам, ситуацию с вывозом мусора в регионе он может охарактеризовать одним словом – бардак.







