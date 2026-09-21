Под Ростовом восстанавливают пути после схода цистерн с мазутом





На перегоне Двойная – Ельмут в Ростовской области продолжаются восстановительные работы после схода вагонов, передает Привет-Ростов.

Напомним, в результате схода вагонов в Ростовской области пути и контактная сеть получили повреждения. Причины инцидента устанавливают правоохранительные органы.

На месте аварии работают более 170 железнодорожников, специалисты «Экоспаса», восстановительные поезда и тяжёлая техника. Задействованы краны, бульдозеры и экскаваторы. Основная задача – восстановить два железнодорожных пути и устранить повреждения контактной сети.

Из-за происшествия движение поездов на участке Куберле – Сальск приостановлено. Пассажирские составы следуют по изменённым маршрутам в обход повреждённого участка, маршруты пригородных поездов сокращены.