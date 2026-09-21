Волгоградская молодёжь выиграла гранты на 4 млн рублей





Волгоградская молодёжь получила более 4 млн рублей по итогам грантовых конкурсов Росмолодёжь.Гранты. Об этом сообщили в региональном комитете молодёжной политики.

На Всероссийском фестивале студенческого спорта «АССК ФЕСТ» Полина Рыбинцева получила более 520 тыс. рублей на проект медиашколы «Спорт в фокусе».

На региональном форуме «Молодёжь Адыгеи 4.0» Александра Панченко выиграла более 650 тыс. рублей на патриотическую акцию «Сталинградский десант: Мост времени».

На конкурсе в рамках Международного молодёжного форума «Ржевская битва: память поколений» Владимир Цыганков получил 825 тыс. рублей на проект «Чистота под ногами».

На Всероссийском форуме «Ростов» поддержку получили два проекта: спортивная программа «Всероссийский студенческий марафон – 2027» Эльвиры Розовел профинансирована на 928 тыс. рублей, а идея Валерии Пениной «Энергия трибун» – на 569 тыс. рублей.

На слёте молодёжной казачьей организации «Всевеликое войско Донское» волгоградцы победили с тремя проектами: Владимир Тютюнников – «Сталинградский десант: Служение» (469 тыс. рублей), Ксения Раскова из ВолГУ – «Время ТОПов: Навигатор в мире труда» (450 тыс. рублей), Анна Пименова – «Краса Волги и Дона» (328 тыс. рублей).

В Волгоградской области поддержке молодёжных инициатив уделяют особое внимание. Губернатор Андрей Бочаров регулярно встречается с молодыми активистами, их идеи ложатся в основу проектов развития региона.

Фото: администрация Волгоградской области