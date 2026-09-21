Волгоградцев пугают переводом пенсий в цифру





Пожилые волгоградцы оказались под атакой мошенников, которые изобрели новый способ обмана граждан. Об этом предупредили в отделении СФР по Волгоградской области. Так, аферисты звонят гражданам под видом сотрудников банка и сообщают ложную информацию о принудительной конвертации пенсий в цифровую валюту.

После этого они предлагают оформить «отказ от перевода» и требуют продиктовать код из СМС.

Делать этого ни в коем случае нельзя, предупреждают пожилых волгоградцев. В Соцфонде заявили, что никакого обязательного перевода пенсий и пособий в цифровые рубля нет. Без заявления гражданина изменить способ доставки пенсии невозможно. Также важно знать, что сотрудники фонда никогда не пишут в личные сообщения, не просят пароли, коды и номера карт.

Не позволяйте, чтобы вас обманули и завладели вашими деньгами – если поступил такой звонок, необходимо сразу прервать разговор, предупреждают в отделении СФР.



