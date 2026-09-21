В веке южанки завелся червь после укуса комара





В Краснодарском крае медики извлекли паразита из верхнего века пациентки. Женщина обратилась за помощью после того, как ощутила необычное движение под кожей – это произошло спустя некоторое время после укуса комара, сообщает ИА «Живая Кубань».

Пациентка из Крымска пожаловалась врачам на странное ощущение в области глаза, будто там что-то шевелится. Во время осмотра специалисты заметили подозрительное образование и направили женщину на УЗИ. Диагностика подтвердила опасения: под кожей действительно находился червь. Медики провели оперативное вмешательство и аккуратно удалили паразита из верхнего века – сейчас женщина восстанавливается.

По словам специалистов, причиной стал дирофиляриоз – заболевание, которое человек может подхватить через укус комара. Переносчиком паразита становится насекомое, ранее кусавшее инфицированную собаку или кошку.

Период передачи дирофиляриоза комарами длится с мая по сентябрь. Болезнь может проявиться не сразу: среди первых признаков – уплотнение под кожей, отёк, покраснение, зуд и жжение. Ощущение движения под кожей может возникнуть уже через месяц после укуса комара. Это самый характерный признак заболевания.