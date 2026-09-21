СК расследует издевательства над пациентами в частном рехабе





В Саратовской области завели уголовное дело по факту издевательств над пациентами в частном реабилитационном центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета, передает «СарИнформ».

Как стало известно изданию, речь идет о методах лечения в рехабе для людей с алкогольной и наркотической зависимостью «Маяк» в городе Балаково. По некоторым данным, персонал рехаба мог удерживать пациентов в запертых комнатах, требуя при этом крупные суммы денег у родственников.

В Следственном комитете предполагают, что сотрудники центра «совершали противоправные действия в отношении пациентов, применяя к ним физическое и психологическое насилие».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинение пока никому не предъявлено.

Отдельно стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с издевательствами над пациентами в частном рехабе. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба СК РФ.