Неожиданное открытие в этом году сделали волгоградские археологи. В Тракторозаводском районе Волгограда в гуще жилой застройки под асфальтом они нашли следы древней цивилизации. Объект получил название «Культурный слой «Мечетного городища», который датируется примерно XIV веком.

О новом выявленном объекте археологического наследия широкой общественности стало известно 14 сентября текущего года, когда был опубликован приказ о внесении «Мечетного городища» в перечень выявленных объектов культурного наследия. Этот объект археологического наследия, как указано в описании, расположен в 7 метрах на юго-запад от здания по ул. Николая Отрады, 15Б.





Съемочная группа ИА «Высота 102» побывала на этом месте.

При самом пристальном рассмотрении укатанной в асфальт территории трудно поверить, что здесь находится памятник археологии. Здание по ул. Николая Отрады, 15Б представляет собой двухэтажное строение, в котором находятся различные магазины. Вокруг него расположены типовые панельные девятиэтажки, замощенная территория, дороги и тротуары, а также небольшие островки с растительностью. Ничего необычного.





В профильном комитете обладминистрации подтвердили, что выявленный объект археологического наследия действительно скрыт от человеческих глаз под асфальтом.

– Территория обследования застроена современной жилой застройкой (тротуары, зеленые зоны, дороги, дворовые проезды и т.п.). Большая часть памятника находится под асфальтным дорожным и тротуарным покрытием, – сообщили в Облкультнаследии в ответ на редакционный запрос.

Объект археологического наследия «Культурный слой «Мечетного Городища» выявлен в июле-сентябре текущего года. По предварительным данным, археологический памятник с юго-запада на северо-восток занимает 312 метров, а с северо-запада на юго-восток – 18,6 метра. Общая площадь культурного слоя в указанных границах составляет 5623,1 кв.м.

– По итогам разведочных работ было установлено, что культурный слой на данном участке работ имеет следы повреждения современной деятельностью человека. Однако разведками был обнаружен археологический материал, позволяющий датировать памятник археологии эпохой средневековья (XIV в.) и получить представления о населении, проживающем на данной территории в эпоху средних веков, – рассказали в Облкультнаследии. – В рамках обследования территории объекта сотрудниками ГБУ «Волгоградский научно-производственный центр по охране памятников истории культуры» обнаружены фрагменты керамики, кости животных, а также контур хозяйственной ямы с фрагментами керамики, который впоследствии был законсервирован.





Напомним, что это уже не первый древний археологический объект в Тракторозаводском районе Волгограда. За Спартановкой в балке Сухая Мечетка, как известно, расположен уникальный археологический памятник федерального значения – стоянка древнего человека возрастом порядка 130 тыс. лет эпохи палеолита.

В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области отмечают, что связи между стоянкой древнего человека и новым выявленным объектом археологического наследия «Культурный слой «Мечетного городища» XIV века нет. Это два разных археологических памятника, которые требуют пристального внимания исследователей.

















Фото Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»