«ЭкоЦентр» станет новым временным регоператором вместо «Ситиматик-Волгоград»

Сегодня в Волгограде назвали нового регоператора, который заменит ООО «Ситиматик-Волгоград». Как сообщает V102.RU, такое решение было принято на комиссии, созданной после лишения статуса регоператора «Ситиматик-Волгоград», в которую вошли общественники и ученые. Решение комиссии озвучила Надежда Каминская, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству и транспорта общественной палаты Волгоградской области.

В частности, она заявила, что комиссия приняла решение рекомендовать облкомприроды направить предложение ООО «Экоцентр» с целью присвоения данной компании статуса временного регоператора без определения конкурсного отбора с 1 августа.

При этом временный период может продлиться до года с даты присвоения данного статуса до проведения нового конкурса.

Надежда Каминская объяснила данный выбор тем, что ООО «ЭкоЦентр» уже давно работает в приграничных с Волгоградской областью регионах – в Астраханской и Ростовской областях, в Адыгее и имеет необходимый опыт. ООО «ЭкоЦентр» входит в группу компаний «Чистый город», которая владеет в Волгоградской области собственными площадками и производством в сфере ТКО.

Каминская подчеркнула, что временный регоператор выбран, чтобы граждане не почувствовали сбоя в сфере вывоза мусора, и с целью минимизировать риски.

- У них есть опыт, кроме того, они частично находятся здесь, - заявила она.

Напомним, ООО «Ситиматик-Волгоград» было лишено статуса регоператора в связи с неудовлетворительной работой и многочисленными жалобами жителей. Улицы городов и районов Волгоградской области превратились в мусорные завалы. Теперь уже бывший регоператор накопил и огромные долги перед полигонами в регионе.

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