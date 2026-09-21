



В Красноармейском районе Волгограда началась реконструкция канализационного коллектора диаметром 800 мм, проходящего под Волго-Донским судоходным каналом. Как сообщили в администрации города, на время работ будет ограничено движение автотранспорта.

Подрядная организация выполняет капитальный ремонт коллектора на территории улицы Удмуртской. Специалистам предстоит заменить около 250 метров трубы бестраншейным методом. Отключение водоснабжения не потребуется.

Для обеспечения безопасности дорожного движения вводятся временные ограничения:

– с 08:00 22 сентября до 18:00 24 сентября – на участке от дома №34 до кругового пересечения с улицей Фадеева;

– с 08:00 2 октября до 18:00 4 октября – аналогичные ограничения.

Объехать место работ можно по улицам Удмуртской, Фадеева, Довженко, 40 лет ВЛКСМ и проспекту Героев Сталинграда.

Фото: архив V102.RU