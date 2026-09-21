Директора УК «ЖЭУ-66» оштрафовали за грязь во дворе дома в Волгограде

Руководитель управляющей компании в Волгограде привлечен к административной ответственности за плохую уборку на контейнерной площадке во дворе дома №5 по ул. Рионская. Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, территорию двора обслуживает ООО «ЖЭУ-66». Помимо грязи около мусорки, проверяющие зафиксировали также отсутствие чистоты в подъездах дома.