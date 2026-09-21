В Волгограде умер воспитавший чемпионов России тренер Борис Горьков





18 сентября на 75-м году жизни скончался Борис Николаевич Горьков – тренер, чье имя неразрывно связано с историей отечественной легкой атлетики. Более полувека он посвятил воспитанию чемпионов, начав в Ленинграде и продолжив славное дело в Волгограде.

Борис Николаевич был мастером своего дела. Его педагогический талант позволял видеть потенциал там, где другие его не замечали. Хотя он по праву считался экспертом в прыжках в высоту, его профессионализм выходил далеко за рамки одной дисциплины.

– Именно под руководством Бориса Николаевича раскрылись такие выдающиеся атлеты, как олимпийская чемпионка Елена Слесаренко и победитель Сурдлимпийских игр Алексей Савостин. Для многих поколений спортсменов он был не просто тренером, а мудрым наставником и опорой, – говорится в некрологе, опубликованном спорткомитетом Волгоградской области.

Прощание с Борисом Николаевичем состоится 22 сентября в 11:30 на Центральном кладбище Волгограда.