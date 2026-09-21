ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и портам Украины





В ночь на 21 сентября российские военные атаковали дронами логистические центры, склады и портовую инфраструктуру Украины, а также суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Киевской области поражён логистический центр Bdu Logistic в селе Счастливое, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Кроме того, удар нанесён по газораспределительной станции в Боярке, обеспечивающей подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

В порту Одесса поражён сухогруз с грузами для ВСУ. В порту Измаил атакованы объекты портовой инфраструктуры. Ещё один сухогруз был атакован на переходе морем.

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