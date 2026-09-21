В Волгоградской области суд отказал предпринимателю, получившему право требования долга 8-летней давности, во взыскании денег с пятерых детей умершей должницы. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Фроловский городской суд отказал в заявленном требовании, так как срок исковой давности был пропущен.

Согласно материалам дела, предприниматель хотел взыскать с детей усопшей более 270 тысяч рублей, в которые вошла основная сумма долга в размере 118102 рублей, а также проценты и неустойки по кредиту. Женщина скончалась в феврале 2018 года, а коллектор через цепочку договоров цессии в 2025-2026 годах получил право требования ее долга.

В суде было установлено, что исполнительное производство в отношении умершей должницы было окончено в июне 2018 года в связи с невозможностью взыскания, а потом уничтожено. В июне 2021 года истек срок предъявления исполнительного документа по данному требованию к исполнению. В последующем истек срок исковой давности и по дополнительным требованиям о взыскании процентов и неустойки. Ввиду отсутствия ходатайств о восстановлении пропущенного срока, суд признал требования необоснованными. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.