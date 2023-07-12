Общество

«Это бардак!»: губернатор на Экосовете в Волгограде раскритиковал работу мусорного регоператора

Общество 12.07.2023 17:05
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12.07.2023 17:05



Работу регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области раскритиковал сегодня, 12 июля, губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает V102.RU, глава региона неожиданно пришел на заседание Экосовета при Волгоградской областной думе, где обсуждалась проблема с вывозом мусора в Волгограде и районах области. Андрей Бочаров извинился за то, что пришел без приглашения, пояснив, что хотел бы высказаться по этому важному вопросу.
- Тема, которую вы сегодня обсуждаете очень актуальная и я бы хотел сказать - злободневная. Считаю, что нам с вами пора в целом навести порядок в этой сфере, - начал свое выступление глава региона. 
Андрей Бочаров сообщил, что лично на протяжении двух дней никого не предупреждая объезжал контейнерные площадки в Волгоградской области, чтобы самому посмотреть, как вывозится бытовой мусор. Губернатор пояснил, что доклады ему поступают противоречивые, поэтому он решил увидеть все своими глазами.
- За эти два я был в Городищенском районе, в Средней Ахтубе, Волжском, Дзержинском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном и Ворошиловском районах города Волгограда. Скажу, что увидел сам лично. Контейнеры для сбора мусора переполнены. Контейнерные площадки находятся в мусоре, а о раздельном сборе мусора вообще речи никакой нету. Вот то, что я увидел, то и говорю, - сказал Бочаров.
Руководитель региона нашел время и для объективности осмотрел некоторые площадки дважды в разное время, но весь мусор, по его словам, остался на месте.
- Никто не убирает. В отдельных местах мне даже слово запах не хочется говорить, там вонь стояла такая, что подтверждает, что бытовой мусор не вывозился несколько дней до того, как я приехал в субботу и воскресенье, - добавил глава региона. 
Во вторник такую же картину он наблюдал в селе Червленое Светлоярского района и в Кировском районе Волгограда.
- Бардак - это самое лучшее слово, другого я пока не нашел. Порядка не видно, - охарактеризовал ситуацию с вывозом мусора Андрей Бочаров, отметив, что пришло время наводить порядок в этой  очень важной и чувствительной для людей сфере. 
Губернатор также сообщил, что ознакомился с множеством документов, заслушал доклады должностных лиц по этому направлению, познакомился с позицией участников всей технологической цепочки,  а также с позицией регоператора ООО «Ситиматик-Волгоград», который ссылается на то, что ему не хватает денег для качественного выполнения своих обязанностей.
- Что жаловаться? - задался вопросом губернатор. - Это ваша зона ответственности. И почему из-за вашего бездействия должны страдать люди, которые оплачивают услугу и ее не получают. И не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
- Мы не допустим, чтобы наши муниципальные образования погружались в мусор, - добавил глава региона. - Жители точно ни в чем не виноваты. И если кто-то не способен качественно оказывать услуги и выполнять свои обязанности, то он не нужен Волгоградской области. Это моя позиция.
Андрей Бочаров озвучил ряд шагов по наведению порядка с вывозом ТКО в Волгоградской области. Предложения по решению этого вопроса глава региона ждет на своем столе в ближайшие дни, чтобы на следующей неделе уже приступить к их исполнению. Координировать работу, как отметил губернатор, по этому направлению будет заместитель губернатора Анна Писемская.

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