Фермер из Волгоградской области не смог выплатить 11 млн за топливо





Крестьянско-фермерское хозяйство в Дубовском районе погасило многомиллионный долг за топливо только после того, как судебные приставы арестовали его имущество и счета.

Между КФХ и поставщиком нефтепродуктов был заключён договор поставки. Поставщик выполнил обязательства в полном объёме, но оплаты на сумму 11,9 млн рублей так и не дождался. При этом хозяйство имело возможность рассчитаться – в собственности были объекты недвижимости, транспорт и другое ликвидное имущество.

После того как досудебная претензия была проигнорирована, поставщик обратился в суд. Суд удовлетворил требования и постановил взыскать долг.

В рамках исполнительного производства судебный пристав арестовал денежные средства на банковских счетах КФХ, вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом, а также выехал по месту нахождения хозяйства и арестовал транспорт – легковой пикап, самосвал и прицеп.

Руководителя КФХ также предупредили об уголовной ответственности за уклонение от погашения задолженности. Принятые меры побудили хозяйство выплатить долг в полном объёме вместе с исполнительским сбором.