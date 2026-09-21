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Федеральные новости

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 Волгоградцы смогут легально пользоваться криптовалютой к концу 2026 года
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Федеральные новости

Волгоградцы смогут легально пользоваться криптовалютой к концу 2026 года

Федеральные новости 21.09.2026 14:00
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21.09.2026 14:00


Российская криптоиндустрия выйдет в легальное поле до конца 2026 года. Весь пакет из 27 подзаконных актов к закону о криптовалютах планируют принять до конца октября. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин ТАСС.

На Московском финансовом форуме первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что криптоиндустрия в России начнёт работать в правовом поле до конца 2026 года. По его словам, у Правительства и Центробанка в совокупности 27 нормативных актов – семь «актов первого ряда» и 20 «актов второго ряда».  Акты второго ряда, согласно плану регулятора, должны быть приняты до конца октября.

При своевременной регистрации актов первые участники смогут войти в реестры и получить лицензии уже до конца 2026 года. После этого криптоиндустрия начнёт работать с новыми участниками и новыми полномочиями.

До середины 2027 года установлен переходный период. За это время компании смогут настроить внутренние системы и определить свою роль на крипторынке.

Регулятор также рассчитывает, что после получения первых лицензий участники рынка положительно решат вопрос о создании саморегулируемой организации (СРО).

Закон о криптовалютах предполагает создание полноценного регулирования рынка. До конца октября 2026 года должны быть приняты все 27 подзаконных актов. Первые лицензии участники смогут получить до конца 2026 года, а переходный период продлится до середины 2027 года.

Изображение создано при помощи ИИ

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