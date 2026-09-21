



В станице Етеревской Урюпинского района Волгоградской области впервые появилась мобильная связь. Базовую станцию запустила МТС на отечественном оборудовании – она обеспечила жителей одного из старейших донских казачьих поселений региона доступом к мобильному интернету и цифровым сервисам.

История станицы Етеревской документально прослеживается с 1688 года. За более чем три столетия станица пережила смену русла Медведицы и набеги крымских татар, но сохранила традиционный уклад и казачьи обычаи. Здесь находится Троицкий храм, построенный в XIX веке, а сама станица известна своими долгожителями.

Новую базовую станцию установили на улице Красной – исторически главной в станице. Именно здесь традиционно располагались церковь, школа и площадь, а дома строили наиболее зажиточные казаки. Теперь на этой улице появилась и первая в истории Етеревской мобильная связь.