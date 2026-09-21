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Етеревская – на связи! Старейшая казачья станица под Урюпинском обрела интернет

Телеком 21.09.2026 15:23
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21.09.2026 15:23


В станице Етеревской Урюпинского района Волгоградской области впервые появилась мобильная связь. Базовую станцию запустила МТС на отечественном оборудовании – она обеспечила жителей одного из старейших донских казачьих поселений региона доступом к мобильному интернету и цифровым сервисам.

История станицы Етеревской документально прослеживается с 1688 года. За более чем три столетия станица пережила смену русла Медведицы и набеги крымских татар, но сохранила традиционный уклад и казачьи обычаи. Здесь находится Троицкий храм, построенный в XIX веке, а сама станица известна своими долгожителями.

Новую базовую станцию установили на улице Красной – исторически главной в станице. Именно здесь традиционно располагались церковь, школа и площадь, а дома строили наиболее зажиточные казаки. Теперь на этой улице появилась и первая в истории Етеревской мобильная связь.

Жители станицы получили возможность пользоваться мобильным интернетом, мессенджерами, онлайн-картами и банковскими приложениями прямо в населённом пункте. Особенно важно это для экстренной связи и повседневного общения с родственниками, которые живут в других городах и сёлах.

 

– Етеревская – станица с богатой историей и самобытными традициями. При этом сегодня современная цифровая инфраструктура становится такой же важной частью комфортной жизни, как дороги, электричество или другие привычные коммуникации. Для нас важно, что мобильная связь появилась здесь на отечественном оборудовании. Мы продолжаем развивать сеть в Волгоградской области, уделяя внимание не только крупным городам и туристическим территориям, но и небольшим историческим населённым пунктам, где качественная связь особенно востребована жителями, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Запуск станции в Етеревской стал частью развития мобильной инфраструктуры МТС в регионе. Етеревская – вторая площадка, где заработала отечественная базовая станция «Иртея». Первая была запущена в июле в селе Горный Балыклей Дубовского района.

Фото: МТС

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