С 26 по 27 сентября в Центральном, Ворошиловском районах и микрорайоне Тулака приостановят водоснабжение. «Концессии водоснабжения» проведут масштабные работы на сетях и водоочистных сооружениях.

В Центральном районе специалисты на сетях и водоочистных сооружениях заменят задвижки крупного диаметра, очистят, промоют и продезинфицируют резервуары чистой воды, а также проведут техобслуживание оборудования автоматизации и датчиков.

Кроме того, новые задвижки и участки трубопроводов смонтируют на квартальных сетях водоснабжения и водоотведения. Всего мероприятия затронут около 30 объектов.

Выполнить такой объём работ можно только при пустой системе. Поэтому с 00:00 26 сентября до 20:00 27 сентября водоснабжение приостановят для абонентов Центрального, Ворошиловского районов и микрорайона Тулака.

Для жителей и социальных объектов организуют подвоз воды. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте «Концессий водоснабжения».