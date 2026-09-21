Размер чистой зарплаты волгоградцев назвали эксперты





Чистая медианная зарплата во втором квартале 2026 года в Волгоградской области составила 54553 рубля. По итогам исследования РИА Рейтинг регион занял 54-е место в списке российских субъектов по этому показателю.

В частности, отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг в регионе за исследуемый период составило 2,34, а отношение к чистой медианной зарплате к значению в РФ – 0,8.

Ожидаемо первые места в рейтинге заняли северные регионы. Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата (155079 рублей) превышает стоимость фиксированного набора в 5,1 раза. Вторую, третью и четвертую строчки рейтинга по покупательской способности медианной зарплаты занимают Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область, соответственно, где чистая медианная зарплата эквивалентна 4,3 фиксированным наборам товаров и услуг.

В конце рейтинга расположились Алтайский край, Крым, Севастополь, Ивановская область, Ставропольский край, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Во всех перечисленных регионах отношение рассчитанной чистой медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равно или не превышает двух раз. Например, в Чечне размер чистой медианной зарплаты во втором квартале составлял 35797 рублей.

Как считался рейтинг?

Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних медианных зарплат в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по уровню медианных зарплат. Регионы ранжированы по отношению чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. Иначе говоря, оценка регионов производилась по покупательной способности зарплаты. Медианные зарплаты по регионам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата.



