В Волжском на 3 дня пропадет горячая вода

С 22 по 24 сентября в Волжском будет отключено горячее водоснабжение. Это связано с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, сообщили в администрации городского округа Волгоградской области.
Горячая вода пропадет в 12-00 ч. 22 сентября и снова появится в кранах к 17-00 ч. 24 сентября.
Проверка прочности и плотности трубопроводов, теплообменников и насосов на тепловых сетях будет проводиться 23 сентября.
В ООО «Тепловые сети» предупреждают, что во время проведения испытаний возможно повреждение сетей и выход воды на поверхность. В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия горожанам рекомендуют не приближаться к месту повреждения.
О подобных фактах следует сообщать в диспетчерскую службу по телефону +78443550541.