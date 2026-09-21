Волгоградцам в 2027 году придется отработать 6 дней подряд





В 2027 году жителей России, в том числе и Волгоградской области, ожидает только одна шестидневная рабочая неделя – она выпадет на февраль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

Согласно документу, россияне будут работать непрерывно шесть дней в период с 15 по 20 февраля 2027 года. После этого последует отдых с 21 по 23 февраля. Такое решение связано с переносом выходного дня: нерабочий день с 20 февраля перенесён на 22 февраля, что позволит продлить период отдыха в честь Дня защитника Отечества.

Таким образом, февраль станет единственным месяцем в 2027 году, когда рабочая неделя будет длиться шесть дней подряд. В остальном производственный календарь останется стандартным.