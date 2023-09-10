Голосование на выборах в Волгоградской области выходит на финишную прямую





Избирком озвучил новые данные о явке избирателей на участки для голосования в Волгоградской области, сообщает V102.RU.

По состоянию на 15.00 на выборах депутатов Волгоградской городской Думы явка составила 24,3%. С 12 часов дня этот показатель вырос всего на 1, 24%.

На выборах депутатов Волжской городской думы проголосовало 21,3% избирателей. Явка за три часа подросла на 2,06%.

Лидер голосования – город Камышин показал явку в 38,42%. На выборах депутатов Камышинской городской Думы число голосующих с 12 часов дня увеличилось на 1,76%.

В облизбиркоме затруднились назвать, сколько конкретно избирателей кроется за этими процентами.

Всего, напомним, в голосовании могут принять участие более 1,1 млн. избирателей, то есть почти 2/3 от общего числа избирателей Волгоградской области. В регионе проходят выборы в 152 органа местного самоуправления, в том числе выборы депутатов городских дум Волгограда, Волжского и Камышина.

Голосование идет три дня. Сегодня, 10 сентября, заключительный день выборов. Участки закроются в 20.00.



