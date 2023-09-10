Общество 10.09.2023 13:29
0
10.09.2023 13:29
В сводках избирательной комиссии Волгоградской области о явке избирателей на участки для голосования все стабильно. Лидеры и аутсайдеры прежние, лишь немного меняются данные, передает V102.RU.
Так, в заключительный день голосования 10 сентября по состоянию на 12:00 на выборах депутатов Волгоградской городской Думы проголосовало 23,06% избирателей.
Явка на выборах депутатов Волжской городской Думы – 19,24%, на выборах депутатов Камышинской городской Думы – 36,66%.
Избиратели Камышина в течение всех трех дней выборов голосует активнее всех.
Избирательные участки, напомним, закроются в 20:00 для подсчета голосов.
Два районных суда в Волгоградской области остались без председателей10.09.2023 18:08
Общество 10.09.2023 18:08
Сокровища Степана Разина и останки немецких поселений: какие секреты хранит Волжская Швейцария10.09.2023 15:51
Общество 10.09.2023 15:51
В Волгограде реконструируют систему централизованного оповещения населения10.09.2023 14:33
Общество 10.09.2023 14:33
Благовест и брейк-данс с ожившими скульптурами завершат День города в Волгограде10.09.2023 13:05
Общество 10.09.2023 13:05
Камышин обгоняет Волгоград и Волжский по явке на выборах10.09.2023 11:22
Общество 10.09.2023 11:22
ЗАГСы Волгограда зарегистрировали 112 пар в День города10.09.2023 11:00
Общество 10.09.2023 11:00
Жара ушла, запрет остался: леса в Волгоградской области будут закрыты до 14 октября10.09.2023 09:13
Общество 10.09.2023 09:13
Третий день выборов стартовал в Волгоградской области10.09.2023 08:39
Общество 10.09.2023 08:39
Дождь и холодный ветер ожидают волгоградцев 10 сентября10.09.2023 08:21
Общество 10.09.2023 08:21
Празднование 434-летия Волгограда завершили ярким фейерверком: фото и видео09.09.2023 21:58
Общество 09.09.2023 21:58
В Волгоградской области снова посчитали избирателей09.09.2023 21:20
Общество 09.09.2023 21:20
Лариса Долина захотела в Волгограде танцев и тепла09.09.2023 20:40
Общество 09.09.2023 20:40
В Волгограде музыкальных фанатов отправят домой спецрейсом09.09.2023 19:22
Общество 09.09.2023 19:22
«Толпа в экстазе»: в Волгограде группа RASA требует пустить фанатов на сцену09.09.2023 18:31
Общество 09.09.2023 18:31
Избирком озвучил, кто оказался пассивным на выборах в Волгоградской области09.09.2023 16:36
Общество 09.09.2023 16:36