Общество

Избирком Волгоградской области озвучил данные о явке на 12:00 в третий день выборов

Общество 10.09.2023 13:29
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10.09.2023 13:29


В сводках избирательной комиссии Волгоградской области о явке избирателей на участки для голосования все стабильно. Лидеры и аутсайдеры прежние, лишь немного меняются данные, передает V102.RU.
Так, в заключительный день голосования 10 сентября по состоянию на 12:00 на выборах депутатов Волгоградской городской Думы проголосовало 23,06% избирателей.
Явка на выборах депутатов  Волжской городской Думы – 19,24%, на выборах депутатов Камышинской городской Думы – 36,66%.
Избиратели Камышина в течение всех трех дней выборов голосует активнее всех.
Избирательные участки, напомним, закроются в 20:00 для подсчета голосов.

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