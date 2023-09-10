



В сводках избирательной комиссии Волгоградской области о явке избирателей на участки для голосования все стабильно. Лидеры и аутсайдеры прежние, лишь немного меняются данные, передает V102.RU.

Так, в заключительный день голосования 10 сентября по состоянию на 12:00 на выборах депутатов Волгоградской городской Думы проголосовало 23,06% избирателей.

Явка на выборах депутатов Волжской городской Думы – 19,24%, на выборах депутатов Камышинской городской Думы – 36,66%.

Избиратели Камышина в течение всех трех дней выборов голосует активнее всех.

Избирательные участки, напомним , закроются в 20:00 для подсчета голосов.



