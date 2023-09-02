Превышение скорости стало причиной жуткого ДТП в Волгограде с гибелью двоих детей

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ по факту ДТП, произошедшего на мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе 1 сентября 2023 года, по указанию начальника регионального Главка МВД генерал-майора полиции Дмитрия Вельможко передано из производства районного следственного подразделения в следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Назначен ряд экспертиз. Ход расследования находится на личном контроле начальника Главка МВД.
Фото прокуратуры Волгоградской области