Расследования

За рулем была их мать: стали известны подробности гибели двух детей в ДТП на мосту в Волгограде

Расследования 01.09.2023 22:16
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01.09.2023 22:16



Двое детей насмерть разбились сегодня, 1 сентября, в ДТП на мосту в Волгограде в машине, которой управляла их мать, передает V102.RU. 
- Не справившись с управлением, водитель совершила столкновение с  дорожным ограждением. В результате ДТП на месте происшествия погибли 9-летняя дочь и 3-летний сын женщины, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По ее словам, водитель иномарки и ее 14-летняя дочь госпитализированы.
Ранее сообщалось, что на месте погибли двое детей 11 и 10 лет, а в больницу №25 Волгограда доставлены 8-летняя девочка и 37-летняя женщина. 
ДТП произошло на мосту через Волгу. Автомобиль Renault Sandero двигался из Волгограда в сторону Краснослободска и совершил наезд на отбойник. Момент аварии записал видеорегистратор попутной машины.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехала прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Жанна Селютина. Законность принятого по итогам процессуальной проверки решения будет проверена прокуратурой.
Фото: прокуратуры Волгоградской области

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