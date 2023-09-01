Жуткое ДТП на мосту через Волгу: двое детей погибли на месте

В Волгоградской области сегодня, 1 сентября, двое детей в возрасте 10 и 11 лет погибли на мостовом переходе через Волгу в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, момент аварии записал установленный в попутном автомобиле регистратор.





– На мосту через реку Волга в Среднеахтубинском районе водитель автомобиля Renault не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник. В результате ДТП погибли двое детей, – сообщили первую информацию в главке полиции.

В главном управлении МВД России уточняют, что на месте происшествия на данный момент работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.

– Устанавливаются обстоятельства происшествия, – говорят полицейские.