С маста смертельного ДТП на «танцующем» в Волгограде эвакуированы женщина и ребенок

Происшествия 01.09.2023 20:52
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01.09.2023 20:52
В результате дорожно-транспортного происшествия на мостовом переходе через Волгу вечером 1 сентября погибли двое детей. Как стало известно ИА «Высота 102», также с места аварии в больницу Волгограда эвакуированы женщина и еще один ребенок. В настоящее время им оказывают первую помощь.
Напомним, по предварительным данным полиции, управлявшая иномаркой водитель не справилась с управлением и допустила столкновение с отбойником на мосту. В результате аварии на месте погибли двое детей 11 и 10 лет.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщают, что степень тяжести травм выживших в аварии женщины и ребенка еще предстоит выяснить медикам.
– В больницу №25 Волгограда доставлены 8-летняя девочка и 37-летняя женщина. Предварительно их состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время пациентки проходят обследование в жёлтой зоне стационарного отделения больницы, – прокомментировали в облздраве.
На месте происшествия на данный момент работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, которым предстоит установить все обстоятельства ДТП.
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