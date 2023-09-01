Происшествия

С маста смертельного ДТП на «танцующем» в Волгограде эвакуированы женщина и ребенок

Происшествия 01.09.2023 20:52
0
01.09.2023 20:52



В результате дорожно-транспортного происшествия на мостовом переходе через Волгу вечером 1 сентября погибли двое детей. Как стало известно ИА «Высота 102», также с места аварии в больницу Волгограда эвакуированы женщина и еще один ребенок. В настоящее время им оказывают первую помощь. 

Напомним, по предварительным данным полиции, управлявшая иномаркой водитель не справилась с управлением и допустила столкновение с отбойником на мосту. В результате аварии на месте погибли двое детей 11 и 10 лет.  

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщают, что степень тяжести травм выживших в аварии женщины и ребенка еще предстоит выяснить медикам. 

– В больницу №25 Волгограда доставлены 8-летняя девочка и 37-летняя женщина. Предварительно их состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время пациентки проходят обследование в жёлтой зоне стационарного отделения больницы, – прокомментировали в облздраве. 

На месте происшествия на данный момент работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, которым предстоит установить все обстоятельства ДТП. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.09.2023 20:36
Происшествия 01.09.2023 20:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2023 10:08
Происшествия 01.09.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2023 10:09
Происшествия 31.08.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2023 12:08
Происшествия 30.08.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2023 11:40
Происшествия 30.08.2023 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2023 09:51
Происшествия 30.08.2023 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2023 09:27
Происшествия 30.08.2023 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2023 08:46
Происшествия 30.08.2023 08:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2023 13:58
Происшествия 29.08.2023 13:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2023 10:11
Происшествия 29.08.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2023 09:04
Происшествия 29.08.2023 09:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2023 08:47
Происшествия 29.08.2023 08:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2023 20:07
Происшествия 28.08.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2023 18:26
Происшествия 28.08.2023 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2023 17:35
Происшествия 28.08.2023 17:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:52
С маста смертельного ДТП на «танцующем» в Волгограде эвакуированы женщина и ребенокСмотреть фотографии
20:36
Жуткое ДТП на мосту через Волгу: двое детей погибли на местеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
Заместитель Министра внутренних дел Кубышко День знаний провел в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:38
«Третий раз не соберем»: в Волгограде врачи «слепили» из осколков кость ноги юного байкераСмотреть фотографии
18:40
Владимир Путин поддержал инициативу волгоградской школьницыСмотреть фотографии
17:57
ВТЗ поделился опытом реализации проекта «Профессионалитет»Смотреть фотографии
17:57
Волгоградским охотникам на пернатых 2 сентября разрешили расчехлить ружьяСмотреть фотографии
17:04
При поддержке АО «КАУСТИК» началось обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»Смотреть фотографии
16:47
«Волгоград почти очистили»: регоператор подвел итоги первого месяца в регионеСмотреть фотографии
16:01
Знак «Рубеж Сталинградской доблести» высотой 10 метров за 9 млн рублей установят в станице КлетскойСмотреть фотографии
15:56
«Многие уйдут из этой сферы»: волгоградские таксисты прогнозируют дефицит свободных машин и рост цен на услугиСмотреть фотографии
15:42
Троих юных участников погрома на вокзале в Петров Вале отдали под судСмотреть фотографии
14:16
СК: еще одна сирота из Волгограда обратились к Александру БастрыкинуСмотреть фотографии
14:13
Банк Уралсиб упростил процесс оформления электронных закладныхСмотреть фотографии
13:22
РПН: территорию Волгограда обработают от крысСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров поздравил школьников с Днем знанийСмотреть фотографии
12:54
Мэрии Волгограда выставили счёт после нападения бездомной собаки на ребенкаСмотреть фотографии
12:50
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele2Смотреть фотографии
12:33
В ЮФО 36% водителей готовы ремонтировать авто с использованием б/у запчастейСмотреть фотографии
11:52
Перевозчикам дали право определять плату за проезд в электричках кошек и собакСмотреть фотографии
11:10
«Уехали, но со скрипом»: волгоградцы встретили 1 Сентября на переполненных остановкахСмотреть фотографии
10:08
Трех человек забрали в больницу из пассажирского автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 25-летнего парняСмотреть фотографии
09:33
«Подумала, что придётся терпеть 10 лет»: волгоградцы вспомнили трогательные и курьезные истории о 1 сентябряСмотреть фотографии
09:16
В Дзержинском районе за 1 миллион зачистят 10 свалок: список адресовСмотреть фотографии
09:14
Сады Придонья успешно защитили свои интересы во второй инстанции судаСмотреть фотографии
08:37
В Волжском присмотренную китайцами землю отдали под жилую застройкуСмотреть фотографии
08:03
Волгоградских безработных обучат и трудоустроят на предприятия оборонного комплексаСмотреть фотографии
07:42
Волгоградстат зафиксировал снижение стоимости шашлыкаСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде родным погибших героев СВО вручили 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
 