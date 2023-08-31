Расследования

В Волгограде скандальный продавец кирпичей купил квартиру за 13 млн рублей на деньги клиентов

Расследования 31.08.2023 16:18
0
31.08.2023 16:18



Перед судом в Волгограде предстанет генеральный директор ООО «Кайман» Алексей Мешков, который заключал с гражданами договоры на поставку продукции с российских кирпичных заводов, брал у клиентов предоплату, но свои обязательства не выполнял. Напомним, о махинациях волгоградца стало известно после обращения пострадавших в редакцию V102.RU.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело о мошенничестве на сумму более 13,9 млн рублей при продаже строительных материалов направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд. 
33-летний фигурант уголовного дела обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (2 эпизода – мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (33 эпизода – мошенничество в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным информагентства, фигурантом уголовного дела является Алексей Мешков, о котором ранее сообщало V102.RU в своих материалах. Мешков вел свою деятельность на стройбазе в Советском районе, а его офис закрылся после того, как у дверей стали собираться обманутые клиенты. Люди заказывали у него материалы для стройки, вносили предоплату, получали расписки, но в итоге оставались ни с чем. 
По данным следствия, преступления он совершил в период с мая 2021 года по август 2022 года. Под видом реализации строительных материалов Мешков совершил хищение на сумму более 13,9 млн рублей у 28 граждан и 7 юридических лиц.
В целях легализации полученных доходов мужчина зарегистрировал еще одно юридическое лицо, на счета которого перечислял полученные от клиентов в качестве предоплаты деньги, после чего выплачивал себе заработную плату. На полученные обманом деньги он купил себе квартиру стоимостью более 13 миллионов рублей.
Вину в содеянном мужчина полностью признал, частично возместив ущерб на сумму 530 тысяч рублей.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (квартира, денежные средства) на общую сумму более 13,9 млн рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.08.2023 14:35
Расследования 31.08.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2023 12:58
Расследования 31.08.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2023 10:45
Расследования 31.08.2023 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2023 09:34
Расследования 31.08.2023 09:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2023 16:07
Расследования 30.08.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2023 15:22
Расследования 30.08.2023 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2023 13:49
Расследования 30.08.2023 13:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2023 09:05
Расследования 30.08.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2023 18:02
Расследования 29.08.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2023 13:32
Расследования 29.08.2023 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2023 12:58
Расследования 29.08.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 21:28
Расследования 28.08.2023 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 16:36
Расследования 28.08.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 15:30
Расследования 28.08.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 14:11
Расследования 28.08.2023 14:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:19
Красавицей земного шара стала 4-летняя Мария из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:52
Замглавы МВД России Кубышко 1 сентября проведет в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
В МГУ приняли 115 участников СВО и их детей, еще 75 зачислены в СеченовскийСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде скандальный продавец кирпичей купил квартиру за 13 млн рублей на деньги клиентовСмотреть фотографии
16:15
За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2Смотреть фотографии
15:09
Московская компания поставит в Волгоград 62 новых трамвая «Львенок» и «Невский»Смотреть фотографии
14:35
УФСБ: начальник почты в Волгоградской области присвоила 750 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:04
Везут вечером и даже ночью: десятки засветившихся на камеру волгоградцев оштрафуют на крупные суммыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Мэрия Волгограда задолжала миллион за содержание и ремонт помещений в центре городаСмотреть фотографии
12:58
Суд оставил в СИЗО Волгограда Тонояна, расстрелявшего людей в кафе Black LionСмотреть фотографии
12:52
Свинина за неделю подорожала в Волгоградской области на 4%Смотреть фотографии
12:43
Регоператор установил еще 600 евроконтейнеров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Соревнования горноспасательных команд прошли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
Глава Котово привезла питьевую воду семье с парализованным ребенкомСмотреть фотографии
10:45
Волгоградский СК ищет виновных в гибели сотрудника водоканала в ПалласовкеСмотреть фотографии
10:09
Причину гибели двух человек на трассе озвучили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
ОМВД в Волгоградской области возглавил 39-летний подполковник полицииСмотреть фотографии
09:34
У пассажира рейса Волгоград-Анталья изъяли 60 тысяч долларовСмотреть фотографии
09:04
«Остался стакан воды»: в Котово семья с парализованным ребенком терпит бедствие из-за коммунальной катастрофыСмотреть фотографии
08:58
Завершилась финальная смена лета 2023 в детском оздоровительном центре «Рассвет»Смотреть фотографии
08:06
«А как же уборочная страда?»: дизель в Волгоградской области подорожал на 95 копеек за неделюСмотреть фотографии
21:40
В последний день лета в Волгоградскую область вернется жараСмотреть фотографии
21:04
«За это хоть не стыдно»: в сельской школе под Волгоградом после скандала заменили протертые стульяСмотреть фотографии
20:45
В Астраханской области приступают к ходовым испытаниям круизного лайнера «Пётр Великий»Смотреть фотографии
20:12
В Волгограде военные медики почтили память погибших воинов и коллегСмотреть фотографии
19:37
В Волгограде 30 августа запечатлели голубое суперлуниеСмотреть фотографии
19:18
В Волжском 1 сентября запускают трамваи после ремонтаСмотреть фотографии
18:02
Первый зампрокурора Волгоградской области приедет с проверкой в обезвоженный город КотовоСмотреть фотографии
17:57
«Он мечтал пробежать марафон»: 33-летний десантник и спортсмен из Волгограда Вячеслав Пивоваров погиб на СВОСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде пройдет большой фестиваль семьи и здорового образа жизниСмотреть фотографии
 