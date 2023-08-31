Расследования 31.08.2023 16:18
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31.08.2023 16:18
Перед судом в Волгограде предстанет генеральный директор ООО «Кайман» Алексей Мешков, который заключал с гражданами договоры на поставку продукции с российских кирпичных заводов, брал у клиентов предоплату, но свои обязательства не выполнял. Напомним, о махинациях волгоградца стало известно после обращения пострадавших в редакцию V102.RU.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело о мошенничестве на сумму более 13,9 млн рублей при продаже строительных материалов направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд.
33-летний фигурант уголовного дела обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (2 эпизода – мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (33 эпизода – мошенничество в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным информагентства, фигурантом уголовного дела является Алексей Мешков, о котором ранее сообщало V102.RU в своих материалах. Мешков вел свою деятельность на стройбазе в Советском районе, а его офис закрылся после того, как у дверей стали собираться обманутые клиенты. Люди заказывали у него материалы для стройки, вносили предоплату, получали расписки, но в итоге оставались ни с чем.
По данным следствия, преступления он совершил в период с мая 2021 года по август 2022 года. Под видом реализации строительных материалов Мешков совершил хищение на сумму более 13,9 млн рублей у 28 граждан и 7 юридических лиц.
В целях легализации полученных доходов мужчина зарегистрировал еще одно юридическое лицо, на счета которого перечислял полученные от клиентов в качестве предоплаты деньги, после чего выплачивал себе заработную плату. На полученные обманом деньги он купил себе квартиру стоимостью более 13 миллионов рублей.
Вину в содеянном мужчина полностью признал, частично возместив ущерб на сумму 530 тысяч рублей.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (квартира, денежные средства) на общую сумму более 13,9 млн рублей.
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