Расследования

Обманувший клиентов продавец кирпичей стал фигурантом уголовного дела в Волгограде

Расследования 21.10.2022 10:18
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21.10.2022 10:18



В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту многомиллионного обмана при поставке стройматериалов жителям Волгоградской области и Калмыкии.
- Следователями отдела полиции Советского района УМВД по городу Волгограду возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ – Мошенничество, - сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. - Потерпевшими по уголовному делу проходят 25 граждан. Причиненный им материальный ущерб превышает 11 миллионов рублей.
В главке сообщили, что люди передавали от 4 тысяч до нескольких миллионов рублей за стройматериалы, но договоры продавцом не исполнялись. 
По данным информагентства, уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении генерального директора ООО «Кайман» Алексея Мешкова, который заключал с гражданами договоры на поставку продукции с российских кирпичных заводов, но свои обязательства не выполнил. 
Отчаявшись получить оплаченную продукцию, волгоградцы объединились и стали сообща добиваться привлечения Мешкова к уголовной ответственности. Инициативная группа обратилась в полицию, редакцию «Высоты 102», на телевидение, была на приеме у прокурора Волгоградской области. По словам людей, коммерсант брал с них 100%-ую предоплату, обещал поставить кирпич, но в итоге оставил людей без денег и необходимых стройматериалов.
Офис Мешкова долгое время работал на стройбазе в Советском районе Волгограде. У всех пострадавших накопилось уже солидное досье на коммерсанта: расписки, квитанции, счета, фотографии, записи телефонных разговоров, переписки в месенджерах и многое другое. Мешков долгое время обещал исполнить договоры поставки, но с 9 сентября текущего года перестал выходить на связь, отвечать на сообщения и звонки.
- Мы рады, что возбуждено уголовное дело. Но будем добиваться того, чтобы квалификацию изменили по статье 159 УК РФ с третьей части на четвертую, так как ущерб там будет огромный. Уверены, что количество пострадавших от деятельности Мешкова будет больше, ущерб тоже будет не 11 миллионов, а больше, - считают члены инициативной группы пострадавших от деятельности коммерсанта.
Подробнее об этой истории читайте в материале:
Ушлый коммерсант оставил без денег и кирпича десятки клиентов в Волгограде, Волжском и Калмыкии

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