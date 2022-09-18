Жители Волгоградской области и Калмыкии добиваются возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении генерального директора ООО «Кайман» Алексея Мешкова, который заключал с гражданами договоры на поставку продукции с российских кирпичных заводов, но свои обязательства не выполнил.

Как сообщили ИА «Высота 102» обманутые Мешковом клиенты, в их группе уже зарегистрировалось 26 человек, но с каждым днем их число растет. Коммерсант брал с них 100%-ую предоплату, обещал поставить кирпич, но в итоге оставил людей без денег и необходимых стройматериалов.













Его офис долгое время работал на строительной базе в Советском районе Волгограда. Обманутые Мешковым покупатели познакомились, когда приходили к нему для выяснения ситуации по сорванным поставкам. Познакомились, обменялись контактами и решили действовать сообща.

- Суммы большие. Вот в нашей группе от 5 тысяч до почти 3 миллионов рублей люди отдавали. В среднем 250, 360, 680 тысяч, то есть у всех суммы разные, - рассказала информагентству одна из пострадавших Анастасия Ш.













По ее словам, в офисе при заключении договоров и оплате продукции часто присутствовал отец Алексея Виталий Мешков, который является учредителем ООО «Кайман». Покупателей Мешковы в основном просили расплачиваться наличными, объясняя, что так им удобнее. После оплаты заказов клиенты получали все необходимые документы: чеки, квитанции, накладные, договоры на поставку. Никаких подозрений продавцы кирпича не вызывали, тем более, что тогда на официальных сайтах заводов Алексей Мешков был указан региональным дилером.

- Мы пришли к нему, потому что он является официальным дилером завода. Мы нашли его данные на заводе, выбрали кирпич, который мы хотим - стромовский. Зашли на официальный сайт и там было написано, что Алексей Мешков является региональным менеджером. Был указан его телефон и адрес офиса «Брик Хауз» на строительной базе в Волгограде, - вспоминает Анастасия.

Кирпич на 252 тысячи они заказали 30 мая. Исполнить договор поставки товара поставщик ООО «Кайман» в лице генерального директора Алексея Мешкова должен был до 14 августа текущего года.













- Обещали, что будет все в сроки. Там и его отец присутствовал Мешков Виталий. Принимали деньги, все было хорошо. Когда мы ему позвонили и сказали, что нужен кирпич, началось, что завод не дал, так как он в этом месяце выбрал все лимиты. Потом, что машину ищу, подождите, потом еще подождите. Потом перестал брать трубки, то болею, то еще что-то, - продолжает свой рассказ обманутая волгоградка.

На заводе-производителе Анастасии сообщили, что ее кирпич не оплачен и вообще такого заказа не было. Также ей ответили, что за дилеров они ответственности не несут. После нескольких таких звонков из Волгограда кирпичный завод убрал со своего официального сайта данные об Алексее Мешкове.

Примечательно, что после этого коммерсант совершенно спокойно продолжал принимать заказы, отвечать на звонки и раздавать обещания.

- Лично мой юрист такой договор составила, что за каждый день просрочки у меня с договора капает по 3300, т.е 0,1% от суммы. Он подписал, ничего. Я помню, что удивилась тогда, что он все подписывает, на все согласен. Потом расписку написал, что такой-то взял денежные средства и обязуюсь вернуть либо деньги, либо кирпич до 17 августа. Но наступило 17-е число, мы ему звоним, а он говорит, что нет кирпича, я не могу оплатить, извините, - рассказывает свою историю уже другая пострадавшая Вероника Г.

Она с мужем заказали у Мешкова кирпич 30 июля на 336 тысяч рублей, но, как и другие пострадавшие, остались ни с чем. Женщина вспоминает, что в день знакомства с Мешковым приехали на стройбазу за облицовочным кирпичом.













- Мы выбрали кирпич, он сказал, что скидку сделает и доставку нам организует. У нас даже сомнений никаких не возникло, что могло что-то произойти. Мы спросили, как оплатить? Он сказал, что лучше наличкой. Мы пошли с мужем и сняли в банке оставшуюся сумму, которой нам не хватало, потом вернулись обратно. Как раз в этом кабинете находился Мешков Алексей и его отец Мешков Виталий, учредитель компании, - говорит Вероника. - Кирпич нам обещали привезти через 10 дней после оплаты. Я отсчитала ему денежные средства, мне даже стол освободили, отец его Виталий, чтобы я села и мне ничего не мешало считать деньги.

Однако Мешков товар в обозначенные сроки не поставил. Не смог он выполнить свои обязательства и позже.

- Он нам сказал, что денег у него нет, что он закрыл старые долги нашими деньгами. На вопрос, а как вы собираетесь деньги отдавать, он ответил, что отдаст. Так он нас кормил обещаниями месяц, а сейчас он трубки от нас уже не берет. Мы ему звоним каждый день, но он на звонки не отвечает, сообщения не читает, - говорит Вероника.

Еще в августе текущего года пострадавшие стали массово обращаться в полицию с заявлениями. В отношении коммерсанта началась проверка. Однако и после этого он еще выходил и связь и обещал расплатиться по долгам.

- Получается, что всем, кто заказали у него материалы с апреля текущего года, он ничего не поставил. Никому. У нас складывается такое ощущение, что это был сезон собирания денег, куда-то хотел уехать человек или что, - рассуждает Анастасия, коллега Вероники по несчастью. - Он ничего не стесняется, не боится. Пишет везде свою фамилию, имя и телефон. У него куча сайтов, везде написано, что Мешков Алексей. Он пишет людям расписки, любые, какие вы хотите, спокойно дает свой паспорт, вернее копии с него.

У всех пострадавших накопилось уже солидное досье на коммерсанта: расписки, квитанции, счета, фотографии, записи телефонных разговоров, переписки в месенджерах и многое другое. Самые стойкие продолжают звонить Мешкову ежедневно, но он перестал выходить на связь с 9 сентября. Корреспонденты информагентства также не смогли дозвониться до коммерсанта - его телефон не отвечал.













Личный профиль Алексея Мешкова «ВКонтакте» удален, в другой социальной сети - закрыт. На страничке в социальной сети его новой супруги есть фотографии с отдыха на Мальдийских островах в мае этого года. Многочисленные клиенты Мешкова, которые до сих пор ждут от него денег или товара, уверены, что Алексей не бедствует.













Однако пострадавшие выяснили, что на Мешкова никакого имущества не зарегистрировано, следовательно, взять с него нечего.

- С 9 августа 2022 года 20 граждан обратились в отдел полиции № 6 (Советский район) Управления МВД России по городу Волгограду с заявлениями о том, что они оплатили доставку строительных материалов у индивидуального предпринимателя, но он не выполнил свои обязательства, чем причинил им материальный ущерб, - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В главке также сообщили, что в настоящий момент фирма закрыта, хозяин опрошен.

- Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего, - заключили в ведомстве.

Пострадавшие от действий Мешкова надеются, что полиция возбудит в отношении ушлого предпринимателя уголовное дело и он получит по заслугам.









По данным системы СПАРК, ООО «Кайман» зарегистрировано в марте 2019 года в Москве по адресу: ул. Академика Королева, д. 13 стр. 1 Э 8 П IV ком. 6 офис 3.

Генеральным директором компании является Алексей Витальевич Мешков. Учредитель - Виталий Юрьевич Мешков. Основной вид деятельности - оптовая неспециализированная торговля. 16 марта 2022 года в отношении ООО «Кайман» было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Иск подавало ООО «Коллекторское агентство «ТРЭК». Сумма претензий составляла 390 882 рубля. В июне 2022 года производство было прекращено в связи с погашением задолженности.