СК в Волгограде возбудил дело на избивших подростка полицейских

В Волгограде в отношении двух полицейских возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 14-летнего подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетнего приняли за закладчика наркотиков.

— Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по области возбудил уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Волгограду по признакам преступления, предусмотренного п. «а, г, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. —

По версии следствия, днем 2 августа 14-летний подросток шел на встречу к своему приятелю по одной из улиц Тракторозаводского района. Сотрудники полиции в гражданской одежде проводили ОРМ по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков.

Заметив подростка, сотрудники полиции приняли его за преступника и окликнули, после чего попытались его задержать. Несовершеннолетний стал убегать от оперативников. Догнав школьника, сотрудники МВД его задержали, применяя физическую силу и спецсредства. Пострадавшему причинены различные телесные повреждения. В последующем, разобравшись в ситуации, полицейские отпустили мальчика домой.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в пресс-службе областного СУ СК РФ. — В ходе расследования данному факту, в том числе действиям сотрудников полиции, будет дана надлежащая процессуальная оценка.

Сегодня мать избитого мальчика рассказала журналистам ИА «Высота 102» о проведенной ее сыну операции. Со слов женщины, в результате нападения врачи диагностировали у 14-летнего подростка закрытый перелом костей носа со смещением, множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, верхних и нижних конечностей, кровоподтеки и травму глаза.

Фото: Нина Костина / Коллаж Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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