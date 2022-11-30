







Как сообщила сегодня, 30 ноября, ИА «Высота 102» мама мальчика Нина Костина, шоковая для ее ребенка и семьи ситуация произошла 3 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда. Волгоградского 14-летнего подростка, которого полицейские летом перепутали с закладчиком наркотиков , спустя три месяца снова задержали по ошибке.

– В тот день я попросила Сашу забрать мясорубку у знакомой, которая живет в двух минутах от нас на улице Дзержинского, – вспоминает женщина. – Мы все вместе вышли из дома. Я была с дочкой и сказала Саше, что будем ждать его возле магазина, а он пошел за мясорубкой. У знакомой не работает домофон, поэтому она сбросила ему ключи, чтобы он зашел в подъезд. Ключи он взял, но в квартиру к знакомой так и не поднялся. Я стала звонить ему, но он уже на телефон не отвечал.

Взволнованная женщина, с ее слов, побежала к дому знакомой. По дороге она встретила своего младшего сына, который сообщил, что увидел, как Сашу в наручниках двое мужчин сажают в белую «Ладу Калину» и увозят.

– Он кричал: «Эй, вы куда? Это мой брат! Я буду снимать все на камеру!», а они ему в ответ: «Мы с тебя сейчас штаны снимем». Младший все это время пытался до меня дозвониться, чтобы рассказать, а я в это время звонила Саше, – говорит Нина.

Позже от бабушки, которая чудом дозвонилась до пропавшего внука, перепуганная женщина узнала, что ее сын в отделе полиции Тракторозаводского района и направилась туда. Никто из правоохранителей ей не звонил, утверждает Костина.

В полиции она смогла увидеть сына через вертушку. Женщина утверждает, что Саша был испуганным и бледным, а потом сказал, что ему плохо.

– Я стала кричать, просить помощи, – продолжила свой рассказ Нина Костина. – Вызвала скорую, нас провели в подвальное помещение. Помню, что полицейский все время что-то настойчиво просил подписать, но я отказалась. Меня в тот момент волновал только мой сын. Он задыхался, его рвало. Приехала скорая, и ему сделали укол. Врачей тоже просили что-то подписать, но и они отказались.

В общей сложности волгоградка, по ее словам, пробыла в отделе полиции вместе с сыном 1,5 часа.

– Оперативники настаивали, что Саша – это другой человек, называли его имя и фамилию, говорили, что мой сын тот, кто им нужен, представляете? А этот человек, которого они хотели задержать, действительно живет в подъезде, куда хотел зайти мой сын. Только моему ребенку 14 лет, а тому 26. Как можно было перепутать, не понимаю, – возмущается собеседница агентства.

Сын рассказал матери, что после того, как он поднял сброшенные из окна ключи, хотел зайти в подъезд, но его окликнули. Подростку показалось, что его назвали по имени, он кивнул, а когда понял, что к нему приближаются двое мужчин, испугался и побежал. В это время ему звонила мама, но он не смог ответить на звонки. Вскоре его догнали, как он говорит, повалили на землю, а потом сопроводили в машину. После этого задержания подростку в 7-ой больнице поставили предварительный диагноз: закрытую травму органов и ушиб мягких тканей.

Напомним, 2 августа этого подростка уже задерживали полицейские. Тогда история получила широкий общественный резонанс. Сообщалось, что двое крепких мужчин в поселке Селезневка Тракторозаводского района средь бела дня избили 14-летнего мальчика, который шел по улице. Со слов оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Волгограду, они приняли подростка за закладчика. Возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области.

После первой встречи с полицейскими несовершеннолетний наблюдается у психолога. Как сообщила его мама, у ребенка серьезная психологическая травма и специалист настоятельно рекомендует хотя бы на время сменить место жительства.

По факту второго ошибочного задержания женщина написала заявление в ГУ МВД России по Волгоградской области. В главке ИА «Высота 102» сообщили, что 3 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по г. Волгограду для установления причастности к ранее совершенному преступлению в отдел полиции действительно был доставлен 14-летний подросток.

– В связи с тем, что несовершеннолетний при задержании пытался скрыться, в отношении него были применены загиб руки за спину и специальные средства – наручники. О факте доставления в установленном порядке были уведомлены его родители. В дальнейшем причастность к совершению преступления доставленного не подтвердилась, – рассказали в ведомстве.

В ГУ МВД России по Волгоградской области также сообщили, что впоследствии подросток вместе с матерью обратился в медучреждение, сообщив врачам, что сотрудники полиции в ходе задержания причинили ему травмы.

– Указанное сообщение зафиксировано в дежурной части отдела полиции. Также зарегистрировано заявление матери о том, что по её мнению, правоохранители незаконно задержали ее сына, – сказали в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что собранные полицейскими материалы процессуальной проверки по факту обращения за медпомощью и ведомственной служебной проверки по факту доставления несовершеннолетнего в отдел полиции направлены в следственные органы для принятия решения в установленном законом порядке.





Фото Нины Костиной